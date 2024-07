"26 Fußball-Genies" - die Säulen des spanischen EM-Erfolgs

Die „Geburtsstunde eines Superstars“ erkannte die englische Fußball-Ikone Gary Lineker; „Europas meist gefeierter Schüler-Fußballer ist derzeit nur ein Spiel davon entfernt, die Höhen zu erklimmen, die einige der ganz Großen in ihrer gesamten Karriere nie erreicht haben“, schrieb The Telegraph. Die Rede ist vom 16-jährigen Lamine Yamal, der mit seinem Zauberschuss zum jüngsten Torschützen der EM-Geschichte aufstieg.

Der Leipzig-Legionär profitierte dabei von der schweren Verletzung von Stammkraft Pedri im Viertelfinale gegen Deutschland. Teamchef De la Fuente weiß, was er an Olmo hat. Wie einige im aktuellen spanischen Team war auch der Offensivspieler Teil jener Auswahlen, die unter dem Coach U-21-Europameister und Olympia-Zweiter wurden. „Er hat uns immer schon viel Freiheit im letzten Drittel gegeben“, sagt Olmo über den Teamchef.

Nur noch bemerkenswerter ist seine Bilanz bei Manchester City, wo er unter Pep Guardiola zum unverzichtbaren Spieler reifte, der er heute ist. 34-mal ist er in der abgelaufenen Premier-League-Saison in der Startelf gestanden, 34-mal hat City nicht verloren. In den drei Spielen, in denen er gesperrt war, ging der Meister jedes Mal als Verlierer vom Platz. „Unser Ballbesitz dient uns dazu, dem Gegner Schaden zuzufügen“, beschreibt Rodri die spanische Philosophie.