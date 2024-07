20 Millionen Ablöse? Milan angelt nach Salzburg-Verteidiger Pavlovic

Denn AC Milan will den Kader für die neue Saison aufstocken und blickt in Richtung Österreich. Der norditalienische Klub hat Verhandlungen mit Red Bull Salzburg für die Verpflichtung des Innenverteidigers aufgenommen, berichtete die italienische Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport". Der Serbe steht auf der Wunschliste des Portugiesen Paulo Fonseca , dem neuen Milan-Trainer.

Um den 23-jährigen Pavlovic nach Mailand zu locken, bietet ihm der AC Milan fast die Verdoppelung seines Gehalts von 700.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro jährlich an, berichtete das Blatt. Für den seit 2022 bei Salzburg unter Vertrag stehenden Profi wollen die "Rossoneri" eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro zahlen.

Nach der Trennung von Coach Stefano Pioli setzt AC Milan auf einen Neustart. So will der Topklub unter anderem den spanischen Nationalspieler Alvaro Morata verpflichten. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete, will der Verein für den Kapitän der spanischen Nationalmannschaft - der seit 2022 für Atletico Madrid spielt - 13 Millionen Euro Ablöse zahlen.

Der 31-Jährige soll einen Dreijahresvertrag erhalten und vier Millionen Euro pro Saison einstreichen. Es wäre sein insgesamt fünfter Wechsel zwischen La Liga und der Serie A.