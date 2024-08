Warum ÖFB-Teamchef Rangnick künftig als Experte im TV zu sehen ist

„Ralf Rangnick ist bekannt für seine strategische Herangehensweise an den Fußball, insbesondere für die Einführung des sogenannten ,Gegenpressings’. Diese Spielweise hat den modernen Fußball stark beeinflusst und wurde von vielen großen Teams und Trainern übernommen“, schreibt de r französische Pay-TV-Sender über den Deutschen, der spätestens seit der EURO 2024 in Österreich nicht mehr vorgestellt werden müsste.

„Analytisch, taktisch, inspirierend“ – so wirbt der neue Rechtehalte für potenzielle Kunden im Kampf mit Sky.

Im Free-TV, wie zuletzt auf Servus TV, ist die Königsklasse in Österreich nicht mehr zu sehen.

Rangnick als Experte für alle drei Ligen

Als Experte für die Topspiele am Mittwoch, sowie der Europa League und der Conference League am Donnerstag sagt Rangnick: „Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als Experte bei CANAL+. Wie so oft im Fußball kann ich dabei das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Als Teamchef sind für mich die Topspiele in der Champions League Pflichttermine, vor allem jene, bei denen Spieler der österreichischen Nationalmannschaft im Einsatz sind.“