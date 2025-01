Millionenpleite eines bekannten Kosmetik- und Medizinprodukte-Händlers

„Über das Vermögen der UPN Austria GmbH wurde bereits im jah 2023 zur Geschäftszahl 4S135/23i ein Insolvenzverfahren eröffnet, welches nach Annahme des Sanierungsplanes in der Höhe von 29 Prozent rechtskräftig aufgehoben wurde. Der Sanierungsplan wurde nicht zur Gänze erfüllt und somit kommt es zum relativen Aufleben der Forderungen aus dem Vorverfahren“, heißt es weiter.

Die Rede ist von der UPN Austria GmbH . Sie hat heute, Donnerstag, einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens am Handelsgericht Wien eingebracht. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER.

Die Insolvenzursachen

„Nach dem drastischen Einbruch der Umsätze mit coronaspezifischen medizinischen Produkten hat sich die Ertragssituation in dieser Sparte nicht mehr erholt. Da ein Rekurs gegen die Bestätigung des Sanierungsplanes eingebracht wurde, hat sich das Verfahren um fünf Monate verlängert, was den Geschäftsverlauf beeinträchtigt hat, da Auftraggeber die Entscheidung des OLG Wien abgewartet haben“, so Creditreform.