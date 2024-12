Nächste Millionenpleite einer bekannten Immobilien-Gruppe

Über die Sveta Levim Invest ist vergangenen Freitag am Handelsgericht Wien ein Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens werden mit 62 Mio. Euro angegeben, wobei laut eigenen Angaben 17 Gläubiger betroffen sind, teilte der KSV1870 am Montag in einer Aussendung mit. Das Immobilienunternehmen soll fortgeführt und den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten werden.