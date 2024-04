Saftige Millionenpleite einer Immobilien-Firma

„Das Unternehmen betreibt den Ankauf, Umbau, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften. Das Vermögen der Schuldnerin besteht primär aus Immobilienbsitz und die Schuldnerin ist Alleineigentümerin bzw. Miteigentümer von acht Liegenschaften“, heißt es im Insolvenzantrag.

Die Rede ist von der Liegenschaftspaket SABA GmbH, vormals Sveta Immobilien GmbH, mit Sitz in der Singerstraße 6/5 in der Wiener Innenstadt. Über ihr Vermögen wurde am Handelsgericht Wien aufgrund eines Eigenantrages das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, Das bestätigt Gerhard Weinhofer Creditreform dem KURIER.

Gesellschafter sind die Sveta Group GmbH und Boris Yosopov.