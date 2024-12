Bittere Pleite eines bekannten Restaurants

"Der Geschmack zieht ins Land! Die hungrigen Augen reiben sich schon den Bauch. Eine Augenschmeichlerei voraus trifft bei uns Wien auf London, Lady auf Gent, Salon auf Bar, Restaurant auf Gastgarten und alles in allem: feiner, regionaler Biss auf neugierigen Schluck", heißt es auf der Firmenhomepage. "Wir machen Fleischloses vollkommen, schenken Whisky reinen Wein ein und wickeln das Filet um den Finger, dass die Zunge schnalzt und der Tag sich verspäten kann. Und am liebsten tut er das in einem Meer aus Form und Farbe, weil dort genug Raum fürs Bleiben bleibt. Und das Morgen noch warten muss."

Die Rede ist vom Restaurant Das Kolin in der Kolingasse in Wien-Alsergrund. Über die "Das Kolin Restaurant GmbH" wurde am Freitag am Handelsgericht Wien unter der Aktenzahl 3 S 169/24h ein Konkursverfahren eröffnet.

Laut Firmencompass sollen neun Mitarbeiter beschäftigt werden. Den Insolvenzantrag soll die Finanzprokuratur, sprich die Anwaltskanzlei der Republik, für das Finanzamt gestellt haben. Da es ein Gläubigerantrag ist, liegen laut Creditreform nur das Konkursedikt, aber und noch keine belastbaren Angaben vor.

"Es ist richtig, dass ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde", sagt Das-Kolin-Geschäftsführer Dieter Elsler zum KURIER. "Ich hatte einen Rückstand durch einen Fehler meinerseits, den ich aber beglichen habe. Ich hätte aber die Nachweise dafür zu Gericht tragen müssen. Das wusste ich nicht." Er habe am Montag einen Termin mit dem Insolvenzverwalter.