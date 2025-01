Gefahr für Waldbrände steigt: Wie man Wälder besser schützt

Vernichtende Waldbrände in Kalifornien, in Australien, in Griechenland: Das kennt man alles. Dass Waldbrände in Österreich zum großen Problem werden könnten, hat bis vor Kurzem niemand so wirklich auf der Rechnung gehabt. Doch mit dem Klimawandel steigt die Brandgefahr. Trockenperioden und Hitzewellen werden mehr und damit auch die Gefahr für Brände.

Waldbrände verursachen in Österreich bereits jetzt Millionenschäden. Der größte Waldbrand der Zweiten Republik im Raxgebiet im Jahr 2021 kostete 30 Millionen Euro.

Welche Vegetation ist besonders betroffen, wo ist das Risiko hoch und warum ist es das? Und welche Maßnahmen können die Katastrophen verhindern? Seit einigen Jahren widmet sich die Österreichische Waldbrand Initiative (Austrian Forest Fire Research Initiative AFFRI) diesen Fragen, um die Wissenslücken zu schließen.

„Waldbrände gefährden das Waldökosystem“, erklärt Forstwissenschafter und AFFRI-Gründer Harald Vacik. Sie reduzieren die Schutzfunktion, auf betroffenen Waldflächen können Steinschlag und Muren auftreten. Sturmwurf und Borkenkäfer sorgen für zusätzliches Brennmaterial. „Eine brandgefährliche Situation.“