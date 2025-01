Kritik zum Neujahrskonzert 2025: Riccardo Muti und die süße Pein des Seins

Klar, Muti muss bezüglich der Unterhaltungsfähigkeit natürlich nichts mehr beweisen: Die Komplexität der Strauss’schen Tanzmusik ist bei ihm in so herausragende wie verlässliche Eleganz gekleidet. Noch dazu: Er und sein „Lebensorchester“, dem er seit über einem halben Jahrhundert verbunden ist, verstehen einander blind in erfreulich mitanzusehender Freundschaft. Allein seine fröhliche Aufmunterungsmimik reicht dem Dirigenten über viele Passagen, um die Philharmoniker durch die prominentesten Klassikmittagsstunden des Jahres zu begleiten.