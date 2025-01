Yannick Nézet-Séguin dirigiert Neujahrskonzert 2026

Yannick Nézet-Séguin wird das Neujahrskonzert 2026 dirigieren. Das gaben die Wiener Philharmoniker am Mittwoch bekannt.

Der Kanadier, Musikdirektor der Metropolitan Opera in New York, leitete bereits 2023 das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker. Am 15. März leitet er sein erstes Abokonzert der Philharmoniker im Musikverein, vergangenen Sommer war er mit dem Orchester bei den Salzburger Festspielen. Es ist sein erster Einsatz beim Neujahrskonzert.