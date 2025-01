Silvesternacht im Burgenland: Sägewerk fing Feuer

In Oberdorf (Bezirk Oberwart) fing allerdings ein Sägewerk Feuer, es brannte nieder. Ausgebrochen war das Feuer in Oberdorf kurz nach Mitternacht. Die Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Gebäude wurde verhindert, gegen 2 Uhr hieß es "Brand aus". Die Ursachenermittlung wird von Beamten des Landeskriminalamts durchgeführt, die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unklar.

Laut Angaben der Landespolizeidirektion gab es in Summe zwei Organmandate sowie zehn Verwaltungsanzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz.

Ermittlungen laufen im Fall um einen 42-Jährigen, der am Silvestertag in Rechnitz im Bezirk Oberwart vermutlich die Kontrolle über eine Rakete verloren hatte. Der Feuerwerkskörper schlug in einem Weinkeller ein, ein kleiner Brand entstand. Vier Personen, die sich in den Räumlichkeiten aufgehalten hatten, blieben allesamt unverletzt.