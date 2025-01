Prosit und Happy Birthday! Das sind die diesjährigen Neujahrsbabys

Knapp 40 Minuten später kam mit der kleinen Marie das Kärntner Neujahrsbaby zur Welt. Sie wurde um 0.44 Uhr im Krankenhaus St. Veit an der Glan geboren. Das Mädchen ist 51 Zentimeter groß und 3.570 Gramm schwer, hieß es am Neujahrstag aus dem Krankenhaus.

Der kleine Oskar ist am Neujahrstag um 3.44 Uhr im Krankenhaus Dornbirn zur Welt gekommen. Das Baby war 53 Zentimeter groß und wog 3.398 Gramm. Das teilte die Abteilung Geburtsbegleitung des Spitals am Mittwoch gegenüber der APA mit.

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt hat am Neujahrstag um 1.11 Uhr ein Mädchen das Licht der Welt erblickt. Das Kind aus der burgenländischen Landeshauptstadt startete mit 52 Zentimetern und 3.060 Gramm ins Leben, teilte die Klinik mit.

Das Tiroler Neujahrsbaby ist im Krankenhaus in Hall in Tirol auf die Welt gekommen. Das Mädchen wurde um exakt 1.09 Uhr geboren, sagte ein Sprecher der Tirol Kliniken zur APA. Die Kleine war 46 Zentimeter groß und wog 2.525 Gramm. Der Name wurde auf Wunsch der Eltern nicht bekannt gegeben.

Der kleine Nikolaj aus Eugendorf ist um 4.30 Uhr in der Landesklinik Hallein (Salzburg) auf die Welt gekommen. Mutter und Kind sind wohlauf, berichteten die Salzburger Landeskliniken in einer Presseaussendung, Nikolaj ist bereits das dritte Kind seiner Eltern.

Weitere Babys der Silvesternacht

Natürlich waren die Neujahrsbabys nicht die einzigen Geburten in der Silvesternacht: Im Universitätsklinikum Graz ist in der Silvesternacht um 00.59 Uhr Leticia geboren worden. Das Mädchen wog 3.350 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Das Baby, das erste Kind der Eltern, wurde mittels Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Sowohl Mutter als auch Baby waren gesund, wie eine Hebamme der APA mitteilte. Um 2.11 Uhr kam ebenfalls in Graz Simona mit einer natürlichen und „flotten“ Geburt zur Welt. Wie schwer das dritte Kind der Eltern war, stand in der Nacht noch nicht fest.

Die „Silbermedaille“ in Tirol dürfte sich unterdessen Marie im Krankenhaus Kufstein (Tirol) geholt haben. Das Mädchen erblickte um 3.02 Uhr das Licht der Welt.

Auch Zwillinge erblickten in der Neujahrsnacht in Salzburg das Licht der Welt: Sie wurden im Uniklinikum Salzburg um 5.29 und 5.30 Uhr per Kaiserschnitt geboren.

Im Universitätsklinikum Tulln (Niederösterreich) hat um 2.17 Uhr ein Bub das Licht der Welt erblickt. Das Baby ist das erste Kind für die Eltern. Mutter und Kind waren wohlauf, wie eine Hebamme der APA in der Silvesternacht mitteilte. Einen Namen hat der Bub noch nicht. Das Kind wog 2.900 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Es kam mittels spontaner Geburt auf die Welt.