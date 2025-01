Nach Raub durch Prostituierte: Weitere Opfer gesucht

Am Donnerstag wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Lichtbilder der beiden Verdächtigen veröffentlicht. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.

Kontakt über Onlineplattform

Die 22-Jährige und der 47-Jährige sitzen seit Ende November des Vorjahres in Wiener Neustadt in Haft. Nach Polizeiangaben hatte ein 49-Jähriger in der Nacht auf den 27. November 2024 über eine Onlineplattform eine Prostituierte zu sich nach Hause bestellt.