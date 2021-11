In Kärnten ist die ohnehin vergleichsweise hohe Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus mit Samstag noch einmal gestiegen. 636 Neuinfektionen wurden verzeichnet, in den vergangenen sieben Tagen waren es im Schnitt 404. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kärnten lag mit Samstag bei 504.

Leicht gestiegen ist in Kärnten auch die Zahl der Coronapatienten in den Spitälern. 131 Personen, um drei mehr als noch am Freitag, wurden stationär behandelt, 23 von ihnen auf einer Intensivstation. In den vergangenen 24 Stunden starben zwei Personen in Kärnten an oder mit Covid-19, seit Pandemiebeginn wurden in Kärnten 860 Coronatote verzeichnet.