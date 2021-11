Nach Rekordwerten: Corona-Lage in Österreich auf einen Blick

Lage in den Spitälern

Einem Anstieg der Neuinfektionen folgt in der Regel ein Anstieg bei den Spitals- und Intensivpatienten. Wurden vor zwei Wochen am 22.10.2021 795 Patienten in Spitälern behandelt, sind es aktuell mit 1.831 mehr als doppelt so viele.

Auf den Intensivstationen wurden am 22.10. in Summe 220 Patienten gegen Covid-19 behandelt, sind es aktuell 356. Innert einer Woche ist die Belegung 76 Patienten angestiegen.

Um die Intensivstationen vor einer Überlastung zu bewahren, hat Gesundheitsminister Mückstein aufgerufen, Abstand zu halten, Maske zu tragen und sich impfen zu lassen. Intensivmediziner Thomas Staudinger vom Wiener AKH meinte erst am Donnerstag in der ZIB2, dass die Impfrate sehr wohl in die Intensivbettenbelegung hineinwirke. Auf seiner Station seien mit einer Ausnahme alle Intensivpatienten ungeimpft.