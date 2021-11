AKH-Mediziner: "Alle meine Covid-Intensiv-Patienten ungeimpft"

"Die Impfung als Bändiger der Pandemie ist zu kurz gegriffen. Die Impfung schützt vor schweren Verläufen, aber mit der Mutation schützt sie nicht mehr so gut vor Ausbreitung". Das sagte der Intensivmediziner Thomas Staudinger vom Wiener AKH am Donnerstag in der ZIB2 auf die Frage, warum man die Pandemie noch immer nicht in den Griff bekommen habe.

Allerdings: Die Impfrate spiele sehr wohl eine entscheidende Rolle. Auf seiner Station seien alle Intensivpatienten ungeimpft. Im ganzen AKH gebe es einen einzigen vollimmunisierten Patienten auf der Intensivstation, der allerdings schwere Vorerkrankungen habe. Das Durchschnittsalter auf der Intensivstation liege jetzt bei 45 Jahren, die jüngste Patientin sei mit 25 schwanger auf die Intentivstation gekommen, ihr Kind sei per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, sie habe es noch nie gesehen.