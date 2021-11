Rekordwert an Neuinfektionen: „Haben keine Zeit mehr zu verlieren“

Kommt Stufe 3 am Freitag?

Seit Mitte September gilt jedoch die Auslastung der Intensivstationen als jenes Kriterium, an das Maßnahmen geknüpft sind aber auch diese Zahl steigt von Tag zu Tag und ist fast so hoch wie im Vorjahr zu Beginn des Lockdowns 2. Die 300er Marke wurde bereits zu Wochenbeginn überschritten. Die 400er Schwelle soll laut Prognosekonsortium der Bundesregierung spätestens am 8. November, wenn nicht gar bereits am Freitag, erreicht sein. Das hieße theoretisch, Stufe 3 des Maßnahmenplanes tritt in Kraft, praktisch fehlt aber noch eine Verordnung des Gesundheitsministeriums, die die Maßnahmen normiert, und zwar: 2-G in der Nachtgastronomie und bei Großveranstaltungen (geimpft, genesen), Antigen-Schnelltests verlieren jegliche Gültigkeit als Eintrittskarte. Die bisherige 3-G-Regel wird durch 2,5-G (geimpft, genesen oder PCR-getestet) ersetzt auch am Arbeitsplatz.

Für den 17. November rechnen die Experten sogar mit bis zu 622 belegten Intensivbetten im absolut schlechtesten Szenario, als wahrscheinliche Mittelwert nennt das Konsortium 519 belegte Betten, im Bestfall 434. „Eine systemgefährdende Entwicklung bei Anhalten dieses Trends ist nicht ausgeschlossen“, warnt das Konsortium.

Mehr als 500 oder gar 600 schwerkranke Covid-Patienten in Österreichs Spitälern hätte massive Folgen auch abseits des bereits überlasteten Gesundheitssystems: Die erst beim Gipfel vor zwei Wochen eingeführten weiteren zwei Stufen des Maßnahmenplanes treten in Kraft.

Das bedeutet schon in Stufe 4 (500 Betten belegt) drastische Einschränkungen für all jene, die nicht immunisiert sind: Die 2-G-Regel greift für Kunden in der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistern. In das Wirtshaus oder zum Friseur darf dann nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Für Arbeitnehmer in den Bereichen hieße das voraussichtlicher eine 2,5-G-Regel.

Stufe 5 (600 Betten) bringt den nächsten Lockdown, aber ausschließlich für Nicht-Immunisierte: Das hieße etwa für jenes Drittel der Österreicher ab zwölf Jahren, die nicht geimpft sind, die Wohnung nur noch aus wenigen Gründen verlassen zu dürfen, etwa um zur Arbeit oder spazieren zu gehen.