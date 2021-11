Steigende Corona-Zahlen: Welche Bezirke am stärksten betroffen sind

Schien die Lage bei den Corona-Neuinfektionen und auf den Intensivstationen bis zuletzt einigermaßen stabil, verschärft sich die Dynamik seit einer Woche massiv. Seit sechs Tagen werden jeden Tag über 4.000 neue Fälle verzeichnet. Am 30. Oktober wurde mit 6.102 Fällen der Höchststand dieses Jahres registriert.

Niederösterreich am stärksten betroffen

Das spiegelt sich zunächst in der 7-Tage-Inzidenz wider: In knapp zwei Wochen hat sich dieser Wert auf 382,52 mehr als verdoppelt. Am härtesten getroffen hat es das Bundesland Niederösterreich. Dort gibt es bereits in fünf Regionen Ausreisekontrollen.

Mit einer Inzidenz von 1.188 Fällen pro 100.000 Einwohner, hat der Bezirk Melk aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich - und die einzige im vierstelligen Bereich. Auf dem zweiten Platz liegt der Bezirk Braunau am Inn mit einer Inzidenz von 912.

Vier der fünf Bezirke mit der aktuell höchsten Inzidenz liegen alle im Bundesland Niederösterreich.