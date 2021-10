Schallenberg appelliert an Bevölkerung

Bereits am Donnerstag hatte Bundeskanzler Alexander Schallenberg beim EU-Gipfel in Brüssel ein Treffen mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und den Landeshauptleuten für heute angekündigt: "Da werden wir die nächsten Schritte beraten."

"In Österreich nähern wir uns 4.000er-Zahlen", so Schallenberg gestern. Es gehe nun vor allem darum, die Impfquote in Österreich zu erhöhen. Der Bundeskanzler: "Welche Schritte setzen wir bei den Zögerern und Zauderern?" Und: "Wir haben genug Impfstoffe und stolpern ohne Not in eine Pandemie der Ungeimpften".

Schallenberg appellierte an die noch ungeimpfte Bevölkerung, sich impfen zu lassen.