Delta Plus: Übernimmt die Mutation das Infektionskommando?

Verdränger-Mutante?

Laut epidemiologischen Daten aus Großbritannien könnte Delta Plus um zehn bis 15 Prozent infektiöser als dessen Vorfahre Delta und damit der bisher ansteckendste Coronavirus-Stamm sein. Allerdings breitet er sich in England bisher nicht so sprunghaft aus. Das macht laut Bergthaler Sinn: "Verglichen mit der Wildtypvariante aus Wuhan ist Delta Plus zwar um ein Vielfaches ansteckender." Aber im Vergleich zur ohnehin schon hochansteckenden Delta-Variante wirke sich das nur moderat auf die Ansteckungskurve aus.

Man könne davon ausgehen, dass Delta Plus "nicht so schnell das Infektionsgeschehen übernehmen wird".

Im Kontrast zu den Varianten Alpha, Beta oder Delta ist von einem Subtyp und nicht einer eigenständigen Variante die Rede. "Die bisher bekannten Varianten vereinen im Vergleich zur jeweiligen Ursprungsvariante zehn, 15 oder 20 Mutationen. Bei Delta Plus sind es einige wenige Mutationen", erklärt Bergthaler. Man müsse sich das so vorstellen: "Vom SARS-CoV-2-Stammbaum zweigen verschiedene dickere Äste ab, zum Beispiel die Delta-Variante. Und aus diesem Stamm sprießen wiederum Ästchen hervor, die keine eigenen Namen bekommen." Insgesamt wurden inzwischen 45 Unterarten der Delta-Variante identifiziert.

Schon länger wird befürchtet, dass sich mit dem Anhalten der Pandemie Mutationen formieren könnten, gegen die die Impfungen nicht mehr wirken. Dass das mit Delta Plus bevorsteht, glaubt Bergthaler nicht: "Man muss Delta Plus natürlich im Auge behalten. Es gibt bereits Forschungsinstitute, zum Beispiel in Dänemark, die Delta Plus isolieren und sich im Labor anschauen, wie gut die Impfseren es neutralisieren. Damit wird man in absehbarer Zeit wissen, wie sich die Wirkung der Impfungen in der Petrischale abbildet. Ob das dann auch für den Menschen gilt, ist wieder eine andere Frage und muss anhand epidemiologischer Daten beobachtet werden."

Kontrollverlust vermeiden

Der britische Mikrobiologe Ravi Gupta von der Universität Cambridge betonte kürzlich gegenüber dem Guardian, dass sich die Gesellschaft nicht so sehr auf einzelne Varianten und vielmehr darauf konzentrieren sollte, eine erneute unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dem kann Experte Bergthaler etwas abgewinnen: "Je schwächer das Virus zirkuliert, desto weniger Möglichkeiten bieten sich dem Erreger, sich zu verändern." Bei hohen Infektionszahlen sammeln sich zwangsläufig mehr Mutationen an, was die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung gefährlicher Varianten erhöht.

Die Zukunft sei jedenfalls ungewiss: "Delta ist sehr schnell erstarkt und dominiert heute in den meisten Ländern zu 99 Prozent. Abseits von Delta hat sich in den vergangenen Monaten sehr wenig getan – es bleibt spannend, ob Delta den Winter überdauern wird oder ob etwas völlig Neues auftaucht."