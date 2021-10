Impfdurchbrüche: Schwere Erkrankungen bleiben die Ausnahme

Gegen eine Ansteckung bieten die Impfungen aber bestenfalls partiellen Schutz – die Herdenimmunität sei deshalb außer Reichweite gerückt. „Wir können nur den Individualschutz propagieren und betonen, dass schwere Fälle immer unwahrscheinlicher werden, je mehr Menschen sich impfen lassen.“ Auch die Zahl der Neuinfektionen würde sich dezimieren.

„Die Pandemie würde dann ein Ende finden, weil die Ansteckungszahlen nur mehr ein kontrollierbares Hintergrundrauschen darstellen.“ In Österreich sei das Reservoir an Ungeimpften bei einer Durchimpfungsrate von 61,5 Prozent nach wie vor zu groß: „Das Virus kann sich jederzeit ausbreiten – zwar nicht so flächendeckend wie noch in der dritten Welle. Aber es braucht eine Reihe von Maßnahmen, um es zu kontrollieren.“

Hoffnung setzt Kollaritsch in noch wirksamere Impfungen, etwa intranasale Präparate, die momentan noch geprüft werden. Sie provozieren eine Immunität direkt an den Schleimhäuten und damit das höchste Potenzial für eine Infektionsblockade.