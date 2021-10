Schule, Gastro, Fitnessstudio: Warum CO2-Geräte sinnvoll sind

Aerosole und Viren

Dieser Luftaustausch ist notwendig, da sich in einem geschlossenen Raum mit mehreren Menschen Virenpartikel anreichern können. Es geht dabei nicht um die Tröpfchen, die eine infizierte Person durch Niesen oder Husten ausstößt – sie sind schwerer als Luftpartikel und fallen zu Boden. Problematisch können allerdings Aerosole werden – die kleinen Partikel, die wir ausatmen und an denen bei Infizierten Viruspartikel anheften. „In einem geschlossenen Raum kann man sich die Anreicherung der Luft mit ausgeatmeten Aerosolen vorstellen wie Wassertropfen, die in eine Tasse fallen. Je mehr ich hineinfallen lasse, desto voller wird die Tasse“, sagt Weinzierl.

Je mehr Menschen in einem Raum sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierte Person darunter ist. Wird nicht regelmäßig gelüftet, können über die Ausbreitung der Aerosole – sie schweben stundenlang im Raum – Viren weitergegeben werden. -Messgeräte können zwar keine SARS-CoV-2-Viren erkennen, sie zeigen aber z.B.über einen Weckruf an, wann es Zeit für einen Luftaustausch ist. Denn: Steigt das CO2, steigen auch die Aerosole. Die Geräte sind also vor allem in Räumen sinnvoll, wo viele Menschen zusammenkommen – etwa Schulen, Theater, Fitnessstudios, Restaurants.

Kostengünstig

Die Messung des Kohlendioxidgehalts ist kostengünstig – die Geräte kosten zwischen 90 und 500 Euro. In Belgien zählen sie seit dem Sommer zum fixen Inventar von Restaurants, Spitälern, Altenheimen, Konzert- und Sporthallen sowie Fitnessstudios. -Messgeräte sind dort nicht nur verpflichtend, sie müssen per Gesetz auch für die Kundinnen und Kunden bzw. Patientinnen und Patienten sichtbar sein. In vielen weiteren Ländern taten sich in den vergangenen Monaten Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer zusammen, um -Messgeräte in die Schulen zu bringen – mit mäßigem Erfolg.

In Österreich hat erstmals vergangene Woche das Land Niederösterreich die Anschaffung von bis zu 10.000 -Messgeräten angekündigt – sie sollen in Kindergärten und Schulen eingesetzt und noch im Oktober ausgeliefert werden. Andere Anschaffungen beruhen auf Initiativen von Lehrerinnen und Lehrern oder Eltern.