Schulstart: Ohne Maßnahmen wird’s nicht gehen

CO 2 -Monitore für Schulen

Ein internationales Beispiel zeigt, dass auch eine großflächige Ausstattung möglich ist: In New York City werden bis September alle 56.000 öffentlichen Schulklassen mit je zwei Luftreinigern versorgt. Zum Vergleich: In Österreich gibt es rund 60.000 Klassenräume. Auch Turn- und Speisesäle, Gänge und andere Räumlichkeiten im Schulgebäude müssen bedacht werden. Experten schätzen die Kosten auf weniger als 180 Euro pro Schülerin oder Schüler.

Zusätzlich werden in New York allen Schulklassen CO 2 -Monitore zur Verfügung gestellt, um den Kohlendioxidgehalt im Raum zu messen – dies ist ein Indikator dafür, wie viel Frischluft zirkuliert. Weinzierl: "Nimmt der Anteil ausgeatmeter Luft in einem Raum zu, so steigt auch die Konzentration von CO 2 . CO 2 -Messgeräte melden, wenn der Wert zu hoch wird und erinnern so an das Lüften."

Eine Maßnahme, die derzeit in Österreich geplant ist, ist das Einrichten von Impfzentren an größeren Schulstandorten – sowohl für Kinder ab zwölf Jahren als auch deren Eltern. Eine Impfpflicht für Lehrer stehe laut Faßmann derzeit nicht zur Diskussion. All jene Schülerinnen und Schüler, die noch nicht geimpft werden können, sind jedenfalls auf die Kombination möglichst vieler Maßnahmen angewiesen.