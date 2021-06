In Englands Schulen herrscht Corona-Chaos

Der größte Landesteil England verzeichnete am Dienstag laut Regierungsdaten einen neuen Rekordwert seit der Wiedereröffnung der Schulen im März. In der Woche zum 24. Juni, etwa ein Monat vor Beginn der Ferien, fehlten in staatlichen Bildungseinrichtungen 375.000 Schüler wegen Corona. Das ist ein Anstieg von 57 Prozent gegenüber der Vorwoche. Ein Experte nannte Schulen kürzlich „Inkubationszentren“ für die Delta-Mutante. Tatsächlich stiegen bestätigte oder vermutete Corona-Fälle um 56 Prozent auf 39.000.

Tests statt Isolation

Aber weil Schüler laut Corona-Richtlinien in Gruppen, eingeteilt sind, die manchmal ganze Klassen umfassen, sind die meisten zum Distanzunterricht Gezwungenen Kontaktpersonen eines Infizierten. Boris Johnsons Regierung lässt diese Regel nach Kritik jetzt in England prüfen. Auch Schottland und Wales planen Änderungen. England überlegt, ab Herbst die automatische Selbstisolation von Kindern mit infizierten Klassenkameraden durch tägliche Corona-Tests zu ersetzen.

Die Ergebnisse eines Pilotprojekts dazu werden jetzt ausgewertet. Manche Schulleiter hoffen auch auf ein baldiges grünes Licht der zuständigen Behörde für Impfungen von Kindern.