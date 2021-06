Flugzeuge aus Großbritannien landen wieder in Wien

Währenddessen wird in London über mögliche Quarantäne-Ausnahmen für ausländische Zuschauer bei EM-Spielen in London debattiert. Medienberichten zufolge will die britische Regierung am 28. Juni ihre Reiseliste überprüfen. Alle noch verbleibenden EM-Teilnehmerländer befinden sich derzeit auf der sogenannten gelben Liste.

Das heißt, dass sich Einreisende zehn Tage isolieren müssen – ausgenommen sind nur die Fußballteams. Es kursieren Gerüchte, dass im Wembley Stadion die Zuschauerzahl für die Halbfinali und Finalspiele auf 75.000 erhöht werden könnte.