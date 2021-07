Schule im Herbst: "Testen, impfen, manchmal Masken"

In etwa sechs Wochen beginnt ein neues Schuljahr. Das Bildungsministerium will bis Anfang August ein Konzept vorlegen, wie dies im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation vonstatten gehen soll. In der ZIB2 verriet Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) Details.

„Testen, impfen, manchmal auch Maske tragen“, nannte er als Grundpfeiler. Der genaue Plan müsse an die jeweilige Infektionslage angepasst werden. Zu Beginn des Schuljahres soll es eine zweiwöchige „Sicherheitsphase“ geben, in der drei Mal pro Woche verpflichtend Tests (Antigen und PCR) durchgeführt werden. Ob nicht Getestete am Unterricht teilnehmen dürfen, hänge von den Infektionszahlen ab. Einen neuerlichen Schichtbetrieb in den Schulen wollte Faßmann „gar nicht in Erwägung ziehen“. Schulschließungen sollen wenn, dann nur regional, passieren.