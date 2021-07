Sommerschule: "Ninjapass" bleibt erhalten

Knapp 40.000 Kinder und Jugendliche haben sich für die kommende Sommerschule angemeldet. An Volks-, Mittel- und Sonderschulen bzw. an AHS-Unterstufen werden Deutsch und Mathematik, in der Volksschule zusätzlich Sachunterricht angeboten. An manchen Oberstufen wird es auch Unterrichtsangebote geben.

Für Wiener Kinder bedeutet der "Ninjapass" keine flächendeckende Test-Lösung. Restaurants, Freibäder und Co. in der Bundeshauptstadt akzeptieren den Kinderpass nicht. Selbsttests gelten in Wiener Einrichtungen mit 3G-Regeln nicht. Zusätzliche PCR- oder Antigentests bleiben den Kindern daher nicht erspart. In allen anderen Bundesländern reicht der "Ninjapass", um auch Zutritt zu anderen Einrichtungen zu bekommen.