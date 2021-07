Warum an der Delta-Variante vieles schlecht ist, aber nicht alles

5. Herdenimmunität schwieriger zu erreichen

Jede Veränderung des Virus hat Einfluss auf eine mögliche Herdenimmunität. Die Delta-Variante erhöhte den notwendigen Prozentsatz jener, die geimpft sein müssten, um jene, bei denen eine Impfung nicht möglich ist, etwa Kinder, zu schützen. Zu Beginn der Pandemie schätzte der deutsche Virologe Christian Drosten die Zahl für eine Eindämmung des Virus auf rund 70 Prozent. Mittlerweile liegt das Impfziel laut dem deutschen Immunologen Carsten Watzl bei 85 Prozent. So hoch müsste der Anteil immuner Menschen in der Bevölkerung sein, um die Ungeimpften indirekt vor einer Infektion schützen zu können. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Delta-Variante, da sie sich deutlich rascher ausbreitet. „Unsicher ist, wie hoch diese Zahl jetzt wirklich sein soll, aber unterm Strich bleibt, dass man immer mehr Menschen impfen muss und in einen Bereich kommt, wo das derzeit aufgrund fehlender Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren gar nicht möglich ist“, sagt etwa die Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien. Herdenimmunität sei möglicherweise gar nicht mehr das Ziel, vielmehr sollten möglichst Viele geimpft werden, andere werden durch eine Erkrankung Immunität erlangen. „Diese Mischung aus Geimpften und dann selbst Erkrankten, wird hoffentlich dazu führen, dass sich eher Personen anstecken, die ein relativ geringes Risiko für eine schwere Erkrankung haben“, so Schernhammer (mehr dazu hier...).

Die Vorteile

1. Impfung schützt

Bisherige Daten belegen, dass die zugelassenen Covid-Impfungen auch vor der Delta-Variante schützen. Einigkeit besteht allerdings darüber, dass es zwei Impfungen, also eine Vollimmunisierung, dazu braucht. So zeigen Daten des israelischen Gesundheitsministeriums, das der Impfstoff von Biontech/Pfizer im Juni nur zu 64 Prozent wirksam war, um eine Infektion zu verhindern. Im Mai, als die Delta-Variante weniger verbreitet war, erreichte der Impfstoff noch eine Wirksamkeit von 94 Prozent. Dennoch sei der Schutz vor schweren Verläufen und vor Todesfällen auch bei Delta nach wie vor hoch (93% im Juni, 98% im Mai). Zahlen aus Großbritannien entsprechen diesen Werten in etwa. Das heißt: Die Delta-Variante wird zwar auch unter Geimpften weiterverbreitet, schwere Verläufe sind bei ihnen aber seltener.

Ursache dafür, dass eine Impfdosis nicht ausreicht, ist, dass die Delta-Variante über sogenannte Immunfluchtmutationen verfügt – sie kann den nur durch eine einzelne Dosis erzeugten Antikörpern entkommen. Eine zweite Dosis verhindert das eher. Die österreichische Virologin Monika Redlberger-Fritz sprach sich in einem KURIER-Interview jedenfalls dafür aus, dass auch Geimpfte nicht sorglos werden: „Wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen und die Ausbreitung von Delta hintanhalten wollen, müssen wir vorsichtiger sein und dürfen uns nicht nur auf die Impfungen alleine verlassen. Vor allem viele Jugendliche sind noch ungeschützt.“