Lockerungen und Delta-Variante: Geht Österreich zu viel Risiko ein?

Welches Risiko besteht in der Nachtgastronomie?

Natürlich wäre es virologisch gesehen besser gewesen, diesen Schritt noch weiter zu verschieben. Das geschieht aber nicht und deshalb kann ich es nur als Experiment betrachten: Wir werden in zwei bis vier Wochen sehen, wie gut oder schlecht dieser Versuch gelaufen ist.



Sollten in Innenräumen weiterhin Masken getragen werden?

Ich würde in Innenräumen die Maskenpflicht weitgehend belassen – wobei ein Mund-Nasen-Schutz derzeit ausreicht. Auf jeden Fall überall dort, wo die 3-G-Regelung nicht gilt, also Supermärkte, Handel generell, öffentliche Verkehrsmittel, was ja auch vorerst noch so bleiben soll. Aber auch am Weg zum Sitzplatz in einem Lokal, oder auch bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen in Innenräumen sowie in Schulen wäre es eine gute Vorsichtsmaßnahme ohne viel Aufwand. Andererseits ist es wichtig, dass in Seniorenheimen auch wieder ein bisschen Normalität einzieht. Idealerweise sind Bewohner und Besucher beide geimpft, werden die normalen Abstandsregeln eingehalten. Man sollte sich nur bewusst sein, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist.