Westliche Wissenschafterin aus dem Wuhan-Institut packt aus

Halbwahrheiten und verzerrte Informationen würden eine genaue Darstellung der Aktivitäten des Labors verdunkeln, die mehr Routine sind, als sie in Medien dargestellt: "Es ist nicht so, dass es langweilig war, aber es war ein normales Labor, das auf die gleiche Weise wie jedes andere Hochsicherheitslabor arbeitete", sagt Anderson. "Was die Leute sagen, ist einfach nicht so, wie es ist."

Anderson, die derzeit am Peter Doherty Institute for Infection and Immunity in Melbourne arbeitet, begann die Zusammenarbeit mit den Wuhan-Forschern im Jahr 2016, als sie wissenschaftliche Leiterin des Biosicherheitslabors an der Duke-NUS Medical School in Singapur war.

Ihre Forschung konzentrierte sich darauf, warum tödliche Viren wie Ebola und Nipah in Fledermäusen keine Krankheiten verursachen. Das chinesische Institut stellte Mittel zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bereit.