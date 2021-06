Wo hat die Corona-Pandemie ihren Ursprung? Wie hat alles begonnnen? International gibt es große Bemühungen herauszufinden, wie die Pandemie ihren Anfang nahm.

Erstmals wurde das Virus in der chinesischen Metropole Wuhan im Dezember 2019 nachgewiesen. Nach Untersuchungen vorort kam die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Schluss, dass das Virus entweder in Fledermäusen oder auch in Schuppentieren seinen Ursprung haben könnte.

Die Theorie, dass der Erreger aus einem Labor entwichen sein könnte, hält die WHO für "extrem unwahrscheinlich".