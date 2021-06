Kürzere Impfabstände: Warum rasche Zweitstiche jetzt so wichtig sind

Was heißt das für schon vereinbarte Termine?

„Vereinbarte Termine werden im Regelfall nicht verschoben“, heißt es im Gesundheitsministerium. In Niederösterreich werden bereits gebuchte Impftermine nicht angepasst, „das wäre logistisch ein zu großer Aufwand“, so ein Sprecher des Notruf NÖ zum KURIER. Bucht man in NÖ einen neuen Termin, werden ab sofort schon die neu empfohlenen Intervalle angeboten – ebenso in Wien. In Wien will man aber versuchen, bestehende Impftermine anzupassen, „das kann aber nur schrittweise erfolgen. Wenn wir jetzt alle Zweitstiche vorverlegen, kann es passieren, dass uns der Impfstoff für Erststiche ausgeht“, sagt ein Sprecher aus dem Büro des Gesundheitsstadtrates Hacker zum KURIER. Der Fokus werde dabei auf Astra Zeneca liegen, da der Zeitunterschied bei diesem Impfstoff am markantesten ist.

Aber sind da nicht die im Nachteil, die schon einen fixen zweiten Termin haben?

„Nein“, sagt Kollaritsch: „Der Anteil der Delta-Variante nimmt zwar zu, aber bei gleichzeitig extrem niedrigen Infektionszahlen insgesamt. „Wir hoffen, dass das in den kommenden zwei Monaten so bleiben wird.“

Kann ein kürzerer Impfabstand vor allem bei Astra Zeneca einen schlechteren Schutz bieten?

Die Fachinformation von Vakzevria (Astra Zeneca) sieht ein Intervall von vier bis zwölf Wochen vor. „Wir befinden uns hier immer noch im Rahmen der Fachinformation und Zulassung, sodass nicht davon auszugehen ist, dass die Schutzwirkung hier insgesamt schlechter ist, vor allem, weil man ja gegen die Delta-Variante rasch geschützt sein möchte“, so das Gesundheitsministerium.