Astra Zeneca: Impfgremium empfiehlt jetzt kürzeren Impfabstand

Wörtlich heißt es in den neuen Empfehlungen speziell zum Impfstoff von Astra Zeneca (Vakzevria): „Wegen der derzeitigen epidemiologischen Situation in Zusammenhang mit der Delta-Variante sollte das Intervall auf 4 bis 8 Wochen reduziert werden, um einen möglichst raschen Aufbau des Impfschutzes zu gewährleisten.“ Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass Biontech/Pfizer in einem Intervall von 21 Tagen (möglich: 19-42) und Moderna in einem Intervall von 28 Tagen (möglich: 21-42) verabreicht werden sollten. Bisher war nur das jeweils mögliche Intervall angegeben.

Weitere Neuerungen:

3. Dosis: Auf Grund der aktuellen Daten kann eine Schutzdauer „von mindestens neun Monaten ab der 2. Dosis bzw. im Falle des Impfstoffes von Janssen bis 9 Monaten nach der Einzeldosis angenommen werden“. Wann und für welche Personengruppen letztendlich eine 3. Dosis notwendig sein werde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Impfung bei Genesenen: Bei Personen, bei denen eine Infektion durch PCR oder neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 gesichert wurde, ist „eine einmalige Impfung ausreichend, auch wenn die Infektion länger als acht Monate zurückliegt“. Der Schutz sei vergleichbar wie bei Nicht-Infizierten mit zwei Impfungen. Unabhängig davon können im internationalen Reiseverkehr formal zwei Dosen notwendig sein: Dabei könne eine erhöhte Rate an Impfreaktionen bei Genesenen nicht ausgeschlossen werden.

Impfmix: Weiterhin keine generelle Empfehlung gibt es für ein heterologes Impfschema, also z. B. 1. Dosis mit Astra Zeneca, 2. Dosis mit einem mRNA-Impfstoff. Ex-SPÖ-Justizsprecher und Rechtsanwalt Hannes Jarolim hat das in einem Offenen Brief mit dem Hinweis auf Daten, die „weitaus bessere Ergebnisse“ zeigen dürften, hinterfragt.

Das Impfgremium schreibt jetzt, „dass die Evidenz bezüglich Wirksamkeit, dass ein heterologes Impfschema gegenüber einem homologen (zwei Mal dasselbe Präparat, Anm.) Impfschema überlegen wäre, derzeit limitiert ist“. Dieses Schema zeige „teils eine erhöhte Rate an Impfreaktionen". Bei Nebenwirkungen, welche gegen eine zweite Impfung mit dem gleichen Impfstoff sprechen oder ein Eintreten einer Schwangerschaft nach der 1. Dosis mit Astra Zeneca soll aber ein heterologes Impfschema in Erwägung gezogen werden.