Delta-Variante: "In Innenräumen sollten Masken bleiben"

„Ich werde immer wieder gefragt, ob Delta auch schwerere Infektionen verursacht und damit krankmachender ist“, schreibt der deutsche Immunologe Carsten Watzl auf Twitter: „Bisher gibt es keine Daten, die das bestätigen würden.“ Und in England, USA und Russland verlangsamt sich das Wachstum mit Delta etwas: „So begann der Rückgang auch in Indien“, schreibt der deutsche Epidemiologe Karl Lauterbach.

Auf der negativen Seite: In Israel gibt es große Ausbrüche mit der Delta-Variante in Schulen. Und in Sydney, Australien, sorgt ein Covid-Cluster in einem Einkaufszentrum für Aufsehen: Dort gab es bisher keine Maskenpflicht. Ein Infizierter hat jetzt mindestens sechs weitere Personen infiziert, durch flüchtige Kontakte von wenigen Sekunden nur, berichtet The Guardian. Eine Ansteckung passierte so, dass eine Frau vor einem Café saß, das eine andere infizierte Person besucht hatte. Andere Infizierte gingen nur kurz aneinander vorbei – genetische Analysen lassen keinen Zweifel daran, dass ihre Infektion mit dem Ausgangsfall zusammenhängt. Jetzt wurde für fünf Tage eine Maskenpflicht eingeführt.