Warum Delta jetzt für Kinder und Jugendliche zum Risiko wird

Die Delta-Variante könnte auch für Kinder und Jugendliche zu einem Problem werden - trotz ihres deutlich geringeren Erkrankungsrisikos bei einer Infektion: "Das exponentielle Wachstum der Infektionen in England wird von jungen Menschen angetrieben", heißt es in einer Analyse des Imperial College London, die jetzt im British Medical Journal veröffentlicht wurde. So war die Rate positiver Testergebnisse in jüngeren Altersgruppen (bis 24) um das Fünffache höher als bei Menschen über 65 Jahre.

Auch Daten aus Schottland zeigen, dass sich dort die Delta-Variante besonders unter den Jüngeren verbreitet: "Daher wird die Diskussion zur Impfung von Kindern und Jugendlichen noch wichtig werden", sagt der deutsche Virologe Carsten Watzl.