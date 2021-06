Wie gefährlich ist die Delta-Variante für Geimpfte?

Dennoch ist die Sorge in England groß: So hat eine Studie gezeigt, dass die Delta-Variante sogar um rund 60 Prozent ansteckender ist als die Alpha-Variante, die ihrer seits bereits deutlich infektiöser ist als jene Variante, die im Frühjahr 2020 in Österreich zirkulierte.

Und es zeigt sich mittlerweile in England auch immer deutlicher, dass sie zu schwereren Krankheitsverläufen führt und die Zahl der Spitalsaufnahmen erhöht. Das Risiko, eine Spitalsbehandlung zu benötigen, verdoppelt sich, wenn man nicht geimpft ist oder nur eine Teilimpfung erhalten hat, ergab eine schottische Studie.

Gefahr besonders bei Ungeimpften

Dass das Risiko besonders für Ungeimpfte oder Teilgeimpfte hoch ist, schreibt auch die österreichische Corona-Kommission in ihrem jüngsten Bericht: "Die internationale Fachliteratur geht von einer erhöhten Transmissibilität (Übertragbarkeit) und erhöhter Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen insbesondere in nicht immuniserten Populationen aus."

Die höhere Gefährlichkeit der Delta-Variante erklärt sich mit speziellen Mutationen, genetischen Veränderungen, die es dem Virus leichter ermöglichen, sich an Zellen anzuheften, in sie einzudringen und dort zu vermehren. Um angesichts der erhöhten Infektiosität dieser Variante eine Herdenimmunität in der Bevölkerung zu erreichen (dass also Ungeimpfte durch die Geimpften mitgeschützt werden), müsste die Durchimpfungsrate aus Sicht vieler Experten bei zumindest 80 Prozent liegen.