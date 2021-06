Die Delta-Variante: Symptome, Schutz und Sommerurlaub

Es ist eine langsame steigende Zahl an Einzelfällen: 71 Corona-Infektionen mit der Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde, sind laut AGES bisher in Österreich aufgetreten: 32 in Wien, 19 in Salzburg, sieben in Tirol, sechs in Niederösterreich, fünf in der Steiermark und je einer in Kärnten und Oberösterreich. Nach wie vor dominiert aber bei uns die Alpha-Variante (B.1.1.7.). Anders in England: Mehr als 90 Prozent aller SARS-CoV-2-Infektionen erfolgen dort bereits mit Delta. „Der Anstieg der Infektionszahlen in England dürfte kein kurzfristiger Ausreißer sein“, sagt Infektiologe Heinz Burgmann, MedUni Wien: Die Delta-Variante ist infektiöser und ersetzt Alpha.

Wie sind Berichte einzuschätzen, dass Symptome bei einer Infektion mit Delta einer schweren Erkältung ähnlich sind?