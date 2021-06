Dem Delta auf der Spur - von der Flussmündung bis zum Muskel

Dabei war der Grundgedanke ehrenvoll: Die WHO wollte neutrale Namen, um zu verhindern, dass die Varianten nach den Ländern benannt werden, in denen sie zuerst entdeckt wurden. „Das ist stigmatisierend und diskriminierend“, hieß es. Von der „indischen“ oder „britischen“ Variante zu sprechen, löst bei manchen Menschen einen Abwehrreflex gegen Menschen aus, die aus diesem Land kommen. So hat Ex-Präsident Donald Trump in den USA Hasskriminalität gegen chinesisch aussehende Menschen ausgelöst, weil er konsequent vom „China-Virus“ sprach. „Das überträgt Schuld auf die anderen und erlaubt denen, die das Narrativ nutzen, sich als Opfer zu inszenieren“, analysiert Nilu Ahmed, Psychologin an der Universität Bristol. Die WHO hofft jetzt, dass Länder bereitwilliger über die Entdeckung neuer Varianten berichten, weil die dann Rho, Sigma, Tau oder Omega heißen.

Apropos Omega

Wer sich jetzt fragt, was passiert, wenn die 24 Buchstaben des griechischen Alphabets ausgeschöpft sind – auch darüber hat sich die WHO Gedanken gemacht. Man werde eine neue Serie zur Benennung bekannt geben, wenn es so weit ist.

Ihre wissenschaftlichen Namen behalten die Varianten übrigens weiterhin. Es ist also nicht falsch, auch künftig noch von B.1.1.7 zu sprechen. Die Berichterstattung wird es aber zweifelsohne vereinfachen, dass man ab sofort auch Alpha oder Epsilon sagen darf.

Ach ja, den charmantesten Konnex zwischen Virus und Delta hat die WHO nicht bedacht: Jener Muskel im Schulterbereich, der für das Heben des Oberarms zuständig ist, nennt sich Deltamuskel. Und er ist das bevorzugte Ziel für die Impfung.