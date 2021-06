Delta-Variante: Symptome sind eher mit starker Erkältung vergleichbar

Wer sich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert, der hat in einigen Fällen etwas andere Symptome als bei der britischen Variante Alpha. Über einer britische App, die Corona-Symptome dokumentiert, wurden am häufigsten Kopfschmerzen, eine laufende Nase und eine raue Kehle gemeldet. Ausgewertet wurden die Daten von mehr als vier Millionen Nutzern weltweit , wie der Fernsehsender BBC berichtet. In Großbritannien macht die als sehr ansteckend geltende Variante bereits mehr als 90 Prozent aller Fälle aus.

Tim Spector vom King‘s College London, der die Symptom-Studie leitet, erläutert die Ergebnisse: „Seit Anfang Mai haben wir uns die häufigsten Symptome der App-Nutzer angeschaut - und sie sind nicht mehr dieselben wie zuvor.“ Zwar gehöre Fieber noch immer dazu, aber der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, der bisher als typisches Corona-Symptom galt, sei weniger häufig.

Schlimme Erkältung

Covid sei jetzt eher wie eine schlimme Erkältung. "Die Menschen denken vielleicht, dass sie nur eine Art saisonale Erkältung haben und gehen trotzdem auf Partys. Wir denken, dass dies einen großen Teil des Problems ausmacht."

Bei der Delta-Variante sei ein Husten das fünfthäufigste Symptom der Verlust des Geruchsinns schaffe es aber nicht einmal in die Top 10, so der Wissenschafter. "Die Daten deuten darauf hin, dass die Delta-Variante um mindestens 40 % übertragbarer ist als die Alpha-Variante, die zuerst in Kent entdeckt wurde. Und sie scheint das Risiko einer Krankenhauseinweisung zu verdoppeln."

Seine Botschaft an junge Briten: "Wer das Gefühlt ha, eine starke Erkältung zu haben, soll zu Hause bleiben und sich testen lassen." Und natürlich sei es wichtig, sich zweimal impfen zu lassen, weil der Impfstoff weniger wirksam ist - insbesondere, wenn man nur einmal impft.