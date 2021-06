Virusvariante Delta: Was die vermehrten Nachweise jetzt bedeuten

22 bestätigte Fälle (aber nur mehr fünf davon erkrankt), 35 Verdachtsfälle: Wien hat am Montag die bisher größte Zahl an Covid-19-Infektionen mit der „Delta“-Variante des Coronavirus gemeldet. Fünf bestätigte Fälle gibt es in Niederösterreich, einzelne Fälle auch in anderen Bundesländern.

Der Virusimmunologe Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) in Wien beobachtet die Entwicklung genau: