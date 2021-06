Wegen Delta-Variante: Briten müssen „Tag der Freiheit“ verschieben

Am Sonntag herrschte in England dank des siegreichen Starts in die Fußball-EM noch Euphorie. Dann kam die kalte Dusche. Premier Boris Johnson machte sich dazu bereit, es am Montagabend offiziell zu machen: Die Corona-Maßnahmen im größten Landesteil Großbritanniens müssen wegen der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante bis 19. Juli in die Verlängerung gehen.

Bisher sollten am 21. Juni alle Beschränkungen in England fallen. Zeitungen freuten sich auf den „Freedom Day“, den „Tag der Freiheit“. Daraus wurde nichts. Weiterhin bleiben etwa Nachtklubs geschlossen und Limits bei sozialen Treffen sowie in Kultur, Sport und Gastronomie bestehen.