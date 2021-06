Mehr Neuinfektionen in England: Was bedeutet dieser Anstieg?

In Großbritannien steigt die Zahl der Infektionen mit der Variante B.1.617.2 (Delta-Variante, früher „indische“ Variante), weitere Lockerungen könnten verschoben werden.

Was weiß man über die Delta-Variante?

„Mehrere Untersuchungen legen nahe, dass sie um rund 50 Prozent infektiöser sein könnte als die sogenannte Alpha-Variante (die neue Bezeichnung für B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde und mittlerweile auch in Österreich vorherrschend ist)“, sagt der Virusimmunologe Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) in Wien. In ersten Meldungen hieß es, sie sei um 40 Prozent ansteckender als die Ursprungsform von SARS-CoV-2. Tatsächlich bezieht sich die Angabe für die erhöhte Infektiosität auf die britische Variante B.1.1.7: „Das ist bemerkenswert, weil bereits B.1.1.7 infektiöser ist als die ursprüngliche Variante. Delta ist mittlerweile die dominierende Variante in England und es wird erwartet, dass sie sich auch in anderen Ländern bis in den Herbst durchsetzen könnte.“

Ist auch das Erkrankungsrisiko erhöht?

Für Un- und Teilgeimpfte könnte das Risiko, so schwer zu erkranken, dass sie stationär behandelt werden müssen, laut Public Health England um das 2,7-Fache erhöht sein. „Aber mit solchen Angaben sollte man aufgrund der geringen Datenbasis noch vorsichtig sein“, betont Bergthaler.

Wie stark verbreitet ist diese Variante bereits?

In vielen Regionen Englands werden bereits weit mehr als 50 % der Neuinfektionen durch diese Variante hervorgerufen. „In Österreich sind es Einzelfälle, die derzeitige Situation ist somit gar nicht zu vergleichen mit England.“ Das zeige sich bei den individuellen Tests und Sequenzierungen, als auch bei Abwasser-Untersuchungen.