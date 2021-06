Corona: Ist man geschützt, wenn man Blut eines Geimpften erhält?

Können Coronaviren über Blut übertragen werden?

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine Coronainfektion durch Blut übertragbar ist und eventuell durch unerkannt infizierte Personen auf Patientinnen oder Patienten übertragen wird. Auch für eine Übertragung durch Gelsen gibt es keine Hinweise. Jede Blutspende durchläuft aber mehr als 20 Tests, bei denen durch Blut übertragbare Krankheiten abgeklärt werden, betont Kreil.

Werden Blutkonserven auf Coronaviren unersucht?

Nein. "Blutkonserven werden auf die Krankheitserreger untersucht, durch die eine Infektion beim Empfänger ausgelöst werden kann", betont Kreil. "Die Coronainfektion ist eine Infektion der Atemwege." Zwar können im Blut von Schwerkranken Viruspartikel nachweisbar sein: "Diese können aber keine Infektion auslösen. Außerdem sind kranke Personen nicht zur Blutspende zugelassen."

Kann man auf einen gewissen Schutz vor einer Corona-Infektion hoffen, wenn man die Blutspende eines Genesenen oder Geimpften erhält?

"Bei standardmäßig hergestellten Blutkomponenten ist von keiner relevanten Antikörper-Konzentration auszugehen", heißt es beim deutschen Paul-Ehrlich-Institut. Das unterstreicht auch Transfusionsmedizinerin Kreil: "In Blutkonserven ist nur sehr wenig Plasma enthalten." Allerdings ist die Übertragung von neutralisierenden Antikörpern durch das Plasma von Genesenen möglich. In diesen speziell hergestellten Präparaten (Rekonvaleszenten-Plasma) liegen die Antikörper in höherer Konzentration vor, betont Kreil.

Wie lange noch erhält man einen kostenlosen SARS-CoV-2-Antikörpertest, wenn man Blutspenden geht?

In Wien, Oberösterreich und Tirol wird Blutspendern derzeit ein kostenloser SARS-CoV-2-Antikörpertest angeboten. In Wien noch bis 30.6., in Oberösterreich bis 31. 8. und in Tirol derzeit ohne zeitliche Befristung.

Wie viele Blutkonserven werden überhaupt benötigt?

In Österreich werden laut Rotem Kreuz täglich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt, das entspricht einer Menge von 1000 Konserven pro Tag. Blutkonserven sind nur 42 Tage haltbar. Bei der Blutspende werden ungefähr 465 Milliliter Blut aus der Armvene entnommen. Das abgenommene Vollblut wird unmittelbar darauf Sicherheitstests unterzogen, in verschiedene Komponenten getrennt und zu verschiedenen Blutprodukten verarbeitet.

Nähere Informationen rund um das Thema Blutspenden finden Sie hier: www.blut.at