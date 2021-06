Kann ein Gentest das eigene Covid-19-Risiko vorhersagen?

Problematisch könnte sein, dass Menschen ihr Verhalten aufgrund des Testergebnisses ändern, etwa bei geringem Risiko sorglos werden und auf eine Impfung verzichten oder bei hohem Risiko große Ängste entwickeln. „Genetische Untersuchungen sollten immer erst nach einem Beratungsgespräch stattfinden. Die Aufklärung über das Ergebnis ist sehr wichtig, und zwar bevor man sich auf einen Gentest einlässt“, betont Speicher. Der Covid-Gentest findet ohne Beratung statt.

Sinnvolle Tests

Genetische Tests sind laut dem Experten nur dann sinnvoll, wenn ihre Aussage eindeutig wissenschaftlich bewiesen und die angegebene Wahrscheinlichkeit hoch ist. Ein Beispiel: Eine gut erforschte Mutation am Gen BRCA1 erhöht das Risiko für Brustkrebs auf 80 Prozent, jenes für Eierstockkrebs auf 50 Prozent. Bekannt wurde das vor allem durch die Schauspielerin Angelina Jolie, die sich testen und anschließend vorsorglich beide Brüste amputieren sowie die Eierstöcke entfernen ließ. So kann das Risiko ausgeschlossen werden. Ein anderes etabliertes Einsatzgebiet ist die Huntington-Krankheit, eine neurologische Erkrankung, die – wenn ein Elternteil erkrankt ist – zu 50 Prozent an Kinder weitergegeben wird. „Wir können fast mit Ja/Nein-Muster untersuchen, ob jemand diese Erkrankung bekommen wird. Sie bricht meist mit 40 Jahren aus. Wenn ein 20-Jähriger nun erfährt, dass er die Huntington-Krankheit bekommen wird oder eben nicht, hat das Einfluss auf die Lebensplanung.“

Nicht immer gibt es Vorsorgeprogramme oder Therapieoptionen wie im Fall der unheilbaren Huntington-Krankheit. Es bleibt die Hoffnung, dass ein therapeutischer Ansatz gefunden wird. Speicher: „Viele genetischen Fragestellungen sind sehr komplex und es braucht mehrere Gespräche, da es für die Betroffenen sehr viele Informationen sind, die auch emotional belasten.“

Risken vorhersagen

Die Frage nach genetischen Varianten, die das individuelle Erkrankungsrisiko beeinflussen, wie beim Covid-Gentest, gewinnt jedenfalls zunehmend an Bedeutung. „Das ist ein sehr aktives Forschungsfeld, in dem es noch wenig Daten gibt. Das wird in den nächsten Jahren mehr und mehr kommen, um dann Erkrankungsrisiken besser vorhersagen zu können.“ Zu Diabetes gebe es etwa schon relativ große Studien, sodass „wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel besser in der Lage sein werden, zu bestimmen, wer ein besonders hohes Risiko hat“, sagt Speicher.