Weniger PCR-Tests in den Bundesländern: Delta könnte übersehen werden

Mehr sequenzieren

Um Informationen über die Verbreitung der Delta-Variante zu erhalten, schlägt Dujaković vor, die für PCR-Tests gewonnenen Proben zu sequenzieren. Dort, wo derzeit nur Antigentests erfolgen, ist das nicht möglich. Hinzu komme, dass falls ein Antigentest positiv ist, nicht mehr unbedingt PCR-Tests erfolgen, sondern automatisch Quarantäne angetreten wird. „Dann erfahren wir nie, ob/welche Virusvariante vorliegt. Oder er wird nachgetestet, dann vergehen erneut einige Tage.“

Und weiter: „Wenn es ganz blöd läuft, erkennen wir aktuelle Entwicklungen im Land gerade gar nicht oder nur sehr spät“, twittert Dujaković. Es gehe ihm nicht darum, Wien besonders hervorzuheben – in Wien werden mittlerweile 86 Prozent aller in Österreich durchgeführten PCR-Tests gemacht -, sondern darum, besser zu erfassen, wo wir in Österreich hinsichtlich der Varianten stehen.

Trotz derzeit niedriger Zahlen solle die Teststrategie aufrechterhalten werden. „Anstatt den Sommer und die beruhigte Lage für den Ausbau von PCR-Tests zu nutzen, werden sie in den meisten Regionen Österreichs zurückgefahren! Das ist brandgefährlich. Natürlich müssen die Leute so den Eindruck gewinnen, dass die Pandemie zu Ende geht.“

Virologin sieht es ähnlich

Auch Virologin Monika Redlberger-Fritz, MedUni Wien, sprach sich gegenüber dem KURIER dafür aus, sich weiterhin testen zu lassen. „Bei jeglichem Symptom einer Atemwegserkrankung – und wenn es nur eine rinnende Nase ist –, sollte man sich immer auf Covid-19 testen lassen. Das galt aber auch schon vor der Delta-Variante.“ Mit der Impfstrategie und dem sehr guten Testsystem, wo man rasch ein PCR-Ergebnis bekommt, hätten wir sehr gute Chancen, einen starken Anstieg zu verhindern. „Wenn wir aber sagen, die Pandemie ist vorbei, ich muss mich weder testen noch impfen lassen noch aufpassen, dann haben wir verloren“, sagt Redlberger-Fritz.