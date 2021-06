Delta-Variante: Wird sie im Herbst beherrschbar sein?

Wie sieht es mit den Risiken der Kinderimpfung aus?

Am Freitag sprach sich eine Gruppe von Medizinern gegen die Impfung von Kindern und Jugendlichen aus. Die Klosterneuburger Kinderärztin Veronika Himmelbauer wird in einer Aussendung zitiert, wonach die Infektion durch SARS-CoV-2 in der Regel harmlos verlaufe und wenig ansteckend sei: „Diese Bevölkerungsgruppe ist durch dieses Virus nicht gefährdet.“ Anders Zwiauer: „Wir hatten in Österreich ein Kind pro Woche mit Covid-19 auf einer Intensivstation. Bei einem von 500 bis 1.000 Kindern kann es zu einem schweren Verlauf kommen. In den USA wurde schon mehr als eine Million Jugendliche geimpft, es gibt bis jetzt keinen Hinweis auf eine gravierende Problematik.“

Und das erhöhte Risiko von Herzmuskelentzündungen?

Aus den USA gibt es Daten von 800 Entzündungen vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 16 Jahren in zeitlicher Nähe zu einer Impfung mit Biontech/Pfizer und Moderna. Bei 300 ist ein Zusammenhang belegt. „Im Schnitt ist es ein Fall unter rund 100.000 Geimpften“, sagt der Pharmakologe Markus Zeitlinger, MedUni Wien. Meist sei eine solche Entzündung zwei Tage nach der Impfung aufgetreten. Wenn man sich in den Tagen nach der Impfung einige Tage schont, erholen sich die Betroffenen in der Regel gut“, betont Zwiauer.