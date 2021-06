Wie streng Israel jetzt mit der Delta-Variante umgeht

Israel gilt für viele Länder in der Corona-Pandemie als Vorbild. Das Land hatte seine Infektionszahlen weitgehend unter Kontrolle gebracht und fast alle Maßnahmen gelockert. Nach einem neuen Anstieg von Corona-Neuinfektionen wurden jetzt wieder Beschränkungen verhängt.

Am zweiten Tag in Folge wurden mehr als 100 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden registriert, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die meisten davon stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus. Diese wurde zuerst in Indien entdeckt und gilt als besonders ansteckend (siehe unten).

Israels neuer Ministerpräsident Naftali Bennett hatte am Dienstagabend von einem "neuen Ausbruch" des Coronavirus im Land gesprochen. Er wies auch die Wiedereinrichtung des sogenannten Corona-Kabinetts an, es wurden auch wieder Kontrollpersonen eingestellt, die die Einhaltung der Maßnahmen überprüfen.