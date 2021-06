Die Zahlen sind so gut wie schon fast seit einem Jahr nicht mehr. Nur 58 neue Infektionen in den letzten 24 Stunden hat das Gesundheitsministerium heute vermeldet. Haben wir Corona also schon überstanden? Oder ist das nur die Ruhe vor dem Sturm der Delta Variante. Während in England die Lockerungen bereits wieder zurückgenommen werden müssen, will Bundeskanzler Kurz die Masken hierzulande ganz abschaffen. Kann das in die Hose gehen. Und werden wir mit unseren Urlauben neue Varianten nach Österreich nach Hause bringen und so unseren Impfvorsprung verspielen? Virologe Andreas Bergthaler beantwortet alle wichtigen Fragen, im Interview mit Moderator Elias Natmessnig.