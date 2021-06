Der weltweite Wettlauf gegen Delta hat begonnen

Es sei "in der Tat besorgniserregend", wenn trotz der hohen Impfquote "mit einem sehr gut wirksamen Impfstoff wieder Ausbrüche stattfinden", sagte der Epidemiologe Hajo Zeeb. Noch Mitte Juni wurden in Israel Corona-Neuinfektionen landesweit nur noch im einstelligen Bereich registriert. Die Regierung schaffte darauf fast alle Einschränkungen ab.

Wie in Österreich machte sich in Israel eine Aufbruchsstimmung breit. Doch vor rund einer Woche wurden erstmals seit April wieder mehr als 100 Neuinfektionen pro Tag nachgewiesen. Am Donnerstag stieg die gemeldete Zahl auf 227.

Am Freitag führte die Regierung schließlich wieder eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen ein. Ministerpräsident Naftali Bennett warnte bereits zuvor vor einem "neuen Ausbruch" des Coronavirus im Land.

Die steigende Zahl an Infizierten geht offenbar vor allem auf Menschen zurück, die infiziert aus dem Ausland zurückkommen und sich nicht an die Quarantäne-Auflagen halten. "Die Einhaltung der Quarantäne ist unsere Achillesferse", sagte der Corona-Beauftragte Nachman Asch dem israelischen Fernsehen. "Quarantäne-Brecher sind das Problem von uns allen - auf diese Weise breitet sich die Krankheit im Moment aus."

Moskau meldete die höchste Zahl von Todesopfern seit Beginn der Pandemie

Aber nicht nur in Israel herrscht Ausnahmestimmung: In Moskau werden nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin derzeit täglich 2.000 Infizierte in die Krankenhäuser eingeliefert. Am Sonntag vermeldeten die Behörden 144 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden - das ist die höchste Zahl in einer russischen Stadt seit Beginn der Pandemie.