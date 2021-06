"Es gibt keinen Zweifel daran, dass Menschen, die den J&J-Impfstoff erhalten haben, weniger gegen Krankheiten geschützt sind als diejenigen, die zwei Dosen der anderen Impfungen erhalten haben", sagte Stanford-Professor Dr. Michael Lin.

Jason Gallagher, ein Experte für Infektionskrankheiten an der Temple University's School of Pharmacy, erhielt kürzlich eine Dosis von Biontech/Pfizer in der Impfklinik in Philadelphia, wo er selbst Impfungen verabreicht hat. Er hatte den J&J-Impfstoff in einer klinischen Studie im November bekommen.

Er sei besorgt über die Daten aus Großbritannien, die eine geringere Wirksamkeit gegen die Delta-Variante bei Menschen zeigen, die nur eine Impfstoffdosis erhalten haben.

Auch die bekannte Wissenschafterin Angela Rasmussen, eine Forscherin an der University of Saskatchewan's Vaccine and Infectious Disease Organization, sagte auf Twitter, dass sie eine Dosis des Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten hatte, nachdem sie im April jenen von J&J erhalten hatte.

Rasmussen ermutigte Patienten mit ihren Ärzten über einen Booster zu sprechen, selbst wollte sie aber Reuters gegenüber keine Stellungnahme abgeben.

Impfstoffexperte Peter Hotez vom Baylor College of Medicine sagte in einem Tweet, dass das Boosten mit einer zweiten J&J-Dosis oder mit einem der mRNA-Impfstoffe einen breiteren Schutz bieten könnte, "aber wir brauchen Daten und CDC-FDA-Anleitung".